محمد محيي يكشف سر لجوئه للمهدئات.. وسبب مشكلته مع الفنان رامز جلال

كشف الفنان محمد محيي عن مروره بفترة صعبة في حياته إثر تعرضه لأزمات نفسية في بداية الألفية الجديدة.

محمد محيي: لجأت للمهدئات.. وهذا هو السبب!

قال الفنان محمد محيي خلال حواره في برنامج حبر سري المُذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم إنه تعرض لأزمات نفسية شديدة في الألفية الجديدة.

وأوضح محمد محيي أن تلك الأزمات كانت بسبب تعرضه لمشكلات وضغوطات كبيرة دفعته للجوء إلى المهدئات، اعتقادًا منه أن هذا سيكون لحل الأزمة النفسية التي يمر بها لكنه اكتشف أنها تزيد من حدتها.

أكد محمد محيي أنه تخلص من فكرة المهدئات، بعدما كان قد تعود عليها هربًا من واقع لم يكن يحبه.

وأضاف: “هذا الكلام كان في سنة 2000 بالتحديد وكنت بمر بأزمة نفسية كبيرة واعتقدت انها هتتحل بالهروب منها وليس بمواجهتها لكني واجهت نفسي والحمدلله تخلصت منها”.

مشكلة محمد محيي مع رامز جلال

أكد الفنان محمد محيي، أن هناك مشكلة كبيرة بينه وبين الفنان رامز جلال، لأنه لم يكن يعرف المقلب الذي تعرض له، وتم وعده بحذف المادة التي تم تصويرها، مضيفًا: كنت مضايق جدًا لكن الأطفال كانت مبسوطة”.

وأشار محمد محيي إلى أنه لن يذهب لبرنامج المقالب الخاصة برامز جلال مرة أخرى، كما أنه لن يطلبه معه في البرنامج، موضحًا أن ردة فعله كانت قوية جدًا ضد رامز جلال، كما أنه كان رافض للبرنامج من البداية.

لو رامز جلال طلبني تاني مش هروح

قال الفنان محمد محيي إنه عرض على إدارة برنامج رامز جلال استرداد الأموال مرة أخرى مقابل حذف المشاهد وعدم إذاعة الحلقة، مضيفًا: “لو طلبني تاني مش هروح تاني.. وبعتذر للفنان رامز جلال وأنه صديق له.. كنت عنيف وأوفر في رد فعلي على رامز جلال”.