محمد محيي يكشف سر اختفاء بهاء سلطان.. أغاني منير الآن ليست بقوتها وأحب الراب وممكن أنتج لمسلم

كشف الفنان محمد محيي سر اختفاء الفنان بهاء سلطان، كما علق على أغاني الكينج محمد منير الآن.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج حبر سري المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

سر اختفاء بهاء سلطان

قال الفنان محمد محيي إن سر اختفاء الفنان بهاء سلطان يعود إلى أزمته مع المنتج نصر محروس.

وأضاف محمد محيي أن نصر محروس هو الأكبر وكان عليه احتواء الأزمة والاستفادة من موهبة الفنان بهاء سلطان، متابعًا: “اختفاء بهاء سلطان كان مشابه له في فترة تغيبه عن المشهد الغنائي”.

وأردف: نصر محروس كان ممكن أن يحتوي الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب بهاء سلطان، حيث إنهما بدأ معه وحققا نجاحا كبيرا، وكان من المفترض أن يحتويهما.

أغاني محمد منير حاليا ليست بقوة السابق

قال الفنان محمد محيي إنه من أشد المحبين لأغاني الفنان محمد منير الجديدة، وأنه تربى على أغاني الكينج الذي هو قامة كبيرة بالنسبة له، معقبًا “بحب صوته وهو شديد التميز”.

وأكد أن أغاني محمد منير حاليًا ليس بقوة أوقات كثيرة جدًا، موضحًا أن الوقت تغير فظهر بلون مختلف، متابعًا: “بحب منير زمان جدًا، وبسمع انتقاد الناس لـ محمد منير بسبب إعلان السمنة”، مؤكدًا أنه كان هناك مشروع غنائي يجمعه بمحمد منير، وكان متحمس للفكرة، إلا أن إنشغاله كان سببًا في عدم اكتمال المشروع وهما مستمران في نفس الفكرة، ويتمنى أن يعجب الجمهور.

ويجز رأس الحربة في الراب

وقال الفنان محمد محيي، إنه يحب صوت مؤدي الراب ويجز، واصفا إياه برأس الحربة في الراب، كما أنه يحب مروان بابلو وعفروتو في شكل الراب الغنائي، منوهًا بأنه ينتج حاليًا أغنية مع مؤدي الراب الجوكر، فالراب والمهرجانات أصبح مختلف ويجب أن يكون لهم حرية ومسافة أكبر، مؤكدًا أن هاني شاكر ظلم نفسه مع مؤدي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق معهم.

بحب المهرجانات والراب وممكن أنتج لمسلم

قال الفنان محمد محيي، إنه يحاول إنتاج أفكار جديدة تتماشى مع كافة الأجيال وتجمع بين شكل الأغنية الطبيعي ودمجه مع الراب والمهرجانات، مشددًا على أنه يحب الأغاني الشعبي والمهرجانات، متابعًا: “ممكن أنتج لمسلم”.