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محمد محيي: شيرين عبد الوهاب مازالت فنانة كبيرة وحسام حبيب فنان زكي

محمد صبحي عيد

علّق الفنان محمد محيي على الأزمات التي تتعرض لها الفنانة شيرين عبد الوهاب.

أزمات شيرين عبد الوهاب

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قال الفنان محمد محيى إن أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تؤثر عليها ولم تتسب لها في الضياع.

وأضاف محمد محيي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة ومازالت موجودة بأعمالها وتاريخها.

شيرين عبد الوهاب ستعود أقوى

قال الفنان محمد محيي إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعود، وعندما تعود ستعود أقوى من السابق.

وأضاف محمد محيي خلال حواره في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم  المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” إنه لم يتدخل في أزمات شيرين عبد الوهاب الأخيرة.

لا يجب أن نتدخل في أزمات شيرين بدون طلب

قال الفنان محمد محيي إنه لا يجب أن نتدخل في أزمات شيرين عبد الوهاب بدون طلب منها، مؤكدًا أنها ستتخطى هذه الأزمة.

حسام حبيب فنان زكي وهيقدر يقف بجانب شيرين

أكد الفنان محمد محيي أن الفنان حسام حبيب فنان ذكي وسيستطيع أن يقف إلى جانب الفنانة شيرين عبد الوهاب على عكس ما هو متوقع، وانه يثق في الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب جدا، و حسام حبيب فنان كبير واختياراته جميلة وشرين عبد الوهاب صوت من أهم أسواق مصر وكلنا بنستناه.

وتحدث الفنان محمد محيي عن أزمته ومشكلاته مع الفنان رامز جلال، وكشف عن سر لجوئه للمهدئات في إحدى فترات حياته بسبب تعرضه لأزمات نفسية في بداية الألفية الجديدة.

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محمد صبحي عيد

كاتب صحفي مصري يعمل في جريدة الوفد
لديه خبرات سابقة
عمل مدير تحرير لموقع بصراحة الإخباري ورئيس تحرير تنفيذي لموقع مصر البلد الإخبارية وموقع الديوان ومشرف عام على موقع الريادة نيوز

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