محمد فؤاد في شوارع برلين بإطلالة شبابية بعد خسارة وزنه نتيجة عملية تكميم المعدة

شارك المطرب محمد فؤاد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة أثناء تجوله في شوارع برلين، حيث ظهر بإطلالة شبابية بعد فقدان الكثير من وزنه نتيجة إجراء عملية تكميم المعدة، والتي قد أعلن ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر والذي يذاع عبر شاشة mbc مصر.

هذا ويذكر أن محمد فؤاد أحيا أخر حفل له في لبنان بمناسبة عيد الحب، والتي شهدت صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول عدد من الصور ومقاطع الفيديو لمحمد فؤاد يظهر مع أحد المتواجدين من ذوي الهمم كانت ضمن الحضور، وسط إشادات من الجمهور والمتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا ويتواجد فؤاد في ألمانيا لإقامة عدد من الحفلات، ويستعد لطرح عدة أغاني له في الفترة المقبلة والتي سبق وأن أعلن أنه يعمل على تجهيز نحو 70 أغنية جديدة له سوف يعود من خلالهم إلى الساحة الغنائية بعد انقطاعه عن إصدار أغاني وألبومات جديدة له خلال الفترة الماضية.