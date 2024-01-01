محمد فؤاد: محمد هنيدي عمره ما كان صاحبي في يوم من الأيام

كشف المطرب محمد فؤاد، حقيقة الخلافات بينه وبين نجم الكوميديا محمد هنيدي، عقب مشاركتهما في فيلم “إسماعيلية رايح جاي” الذي عرض عام 1997، وحقق نجاحًا ساحقًا ويعتبر نقلة في تاريخ السينما، حيث الفتح الباب أمام جيل جديد من الشباب.

محمد فؤاد ومحمد هنيدي في لقطات من فيلم "إسماعيلية رايح جاي" - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقال فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”: “وقت عرض الفيلم لما كنت بدخل السينما أنا وهنيدي كانت الناس بتشيلني وهو بيبقى ماشي ورايا.. فكنت بقولهم شيلوه ده هيبقى نجم ومش هتعرفوا تسلموا عليه بعد كده”.

وأضاف: “مفيش خلافات بيني وبين محمد هنيدي أبدًا.. وكان يشرفني إنه يكون صديقي.. بس هو أصدقاؤه غير أصدقائي.. لكن مفيش بيني وبينه أي زعل.. وما اتقابلناش قبل كده في أي مكان غير في الفيلم.. والقصة في الفيلم كانت بتقول إننا أصحاب.. ليه نبقى أنا وهو أصحاب.. هو عمره ما كان صاحبي في يوم من الأيام.. مش لازم أبقى صاحبه بالعافية أو غصب عنه”.

الجدير بالذكر أن فيلم “إسماعيلية رايح جاي” هو فيلم كوميدي غنائي من بطولة: محمد فؤاد، وحنان ترك، ومحمد هنيدي، وخالد النبوي، وعزت أبو عوف، وحمدي غيث، وكريمة مختار، عن فكرة: محمد فؤاد، ومعالجة سينمائية وسيناريو وحوار: أحمد البيه، وإخراج: كريم ضياء الدين.