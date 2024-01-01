محمد فؤاد: ما أعرفش أسامي لاعيبة الأهلي والزمالك الحاليين

كشف المطرب محمد فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر” عن اعتزاله الحديث حول كرة القدم عقب أزمة مباراة مصر والجزائر المؤهلة لكأس العالم 2010، والتي أقيمت في مدينة أم درمان بالسودان أواخر عام 2009.

الفنان محمد فؤاد في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهي المباراة التي أقيمت يوم 18 نوفمبر 2009، وخسر فيها المنتخب الوطني بهدف دون رد، وفشل الجيل الذهبي للمنتخب في تحقيق حلم التأهل للمونديال، بالرغم من فوز الفراعنة على الخضر بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو زكي وعماد متعب، قبلها بأيام ولكن لجأ المنتخبين إلى مباراة فاصلة حددها الاتحاد الإفريقي في أرد محايدة.

وقال فؤاد: “ما أعرفش أسامي لاعيبة الأهلي والزمالك الحاليين.. وبروح أتفرج على محمد صلاح لما أكون في فسحة في إنجلترا”.

وأضاف فؤاد: “مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق اتواصل معايا عشان أطلع معاه كمذيع في أحد البرامج الرياضية عشان أحلل مباريات بطولة أمم إفريقيا في مصر.. أنا كنت بلعب معاه في فريق الشمس في النادي الأهلي.. قولت له بذمتك أنا أعرف مين اللي بيلعب عشان أحلل”.

وتابع فؤاد: “وفي مرة أيمن جوز أختي قالي الكابت محمود الجوهري بيتفاءل بيك لما بتحضر ماتشات المنتخب.. ومش عايز يطلع الطيارة غير لما تروح.. زعلت ساعتها وقولت ممكن يتكتب في الصحافة إنهم بيتفاءلوا بيا ويخسروا يبقى وشي نحس عليهم عشان كده ما روحتش.. والمنتخب رجع من تونس بعدها بأيام لإنهم خسروا الماتشات كلها هناك”.