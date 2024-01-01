محمد فؤاد لياسمين عز: انتي رافعة راسنا على طول

ظهر المطرب محمد فؤاد، في حلقة ليلة رأس السنة ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ويعرض عبر قناة “MBC مصر”، في لقاء مميز كشف خلاله المطرب الشهير الكثير من الأسرار حول حياته الخاصة ومشواره الفني.

محمد فؤاد في لقطة من الحلقة وعلى الجانب الآخر ياسمين عز بالحجاب في حلقة سابقة - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقالت ياسمين عز، في مقدمة اللقاء عن “فؤش”: “حلقة استثنائية مع نجم استثنائي.. أسطورة بنفتخر بيها كلنا.. لو اتكلمنا عن الغناء مفيش نجم قدر يحقق نجاحه طول الـ 30 سنة اللي فاتوا.. ألبوماته كانت بتحقق أعلى المبيعات.. أغانيه لسه حافظينها وبنرددها.. وفي التمثيل هو صاحب أهم نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية وبطل الفيلم اللي خلى جيل كامل من النجوم الشباب يسيطروا ع الساحة الفينة بعدها لحد دلوقتي”.

ليرد عليها فؤاد، قائلًا: “انتي رافعة راسنا على طول.. ونجمة كبيرة.. وعاملة حالة ولازم تلاقي طوب كتير.. بس ربنا معاكي.. مفيش حد بينجح من الهوا”.

وأضاف فؤاد: “أنا ما كنتش راضي أطلع معاكي قبل كده عشان كنت تخين أوي.. لكن الحمد لله.. وأنا كنت رافض الظهور الإعلامي طول الفترة اللي فاتت لإن الناس دلوقتي تحسي إنهم قاصدين يخبوا الكويس ويظهروا الوحش بس.. لو فيه حاجة إيجابية ما تتقالش ونطلع السلبي بس عشان يجيب مشاهدات أو تريند ويلفت الأنظار”.

وتابع: “وأنا قولت مش هغني يا جماعة غير لما أتطمن إن البلد بقت كويسة.. ومش هغني وأنا مش مبسوط مش هغني بالعافية يعني”.