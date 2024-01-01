محمد فؤاد عن أغلى سيارة اشتراها: لما شوفت حالة فقيرة لومت نفسي إني راكب عربية بالتمن ده وفي حد مش لاقي

كشف المطرب محمد فؤاد، أغلى سيارة اشتراها، خلال لقائه أمس الأحد مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج “كلام الناس” في أولى حلقات الموسم الجديد.

سيارة محمد فؤاد - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قال فؤاد: “كانت أمنية حياتي قبل ما أغني إني أشتري عربية رمسيس.. وكان عندي واحد صاحبي قالي نروح نقطع السقف ونعملها كوبيه.. وبعد ما ركبت عربية كويسة برضه كنت عايز أجيب الرمسيس وأقطعها”.

وأضاف: “أنا درست تعليم صناعي.. وبيستهويني الشغل في الورش.. ولحد دلوقتي عندي عدة كاملة وورشة في بيتي في الساحل.. أصلًا أنا لحام وكنت مساعد مهندس لحام.. كنت أشطر واحد يلحم”.

وتابع: “عدت الأيام وربنا فتح عليا.. وركبت اللي ما كنتش أحلم بيه وجيبت عربية غالية أوي من ماركة شهيرة.. تعتبر أغلى عربية ركبتها في حياتي.. بس طول ما أنا قاعد فيها لو بصيت ولقيت فيه حالة فقيرة أقعد ألوم نفسي وأقول بقى أنا راكب عربية بالتمن ده والراجل ده مش لاقي”.