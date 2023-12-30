محمد فؤاد: بعد فشل عمليات شفط الدهون التي أجراها يكشف عن تفاصيل فقدانه لوزنه الزائد لأول مرة

حل المطرب المصري محمد فؤاد، ضيفا على برنامج” كلام الناس”، والتي تقدمه الإعلامية المثيرة للجدل دائما ياسمين عز، على شاشة” MBC مصر”، والتي استطاعت بخفة ظلها أن تحصل على سيل من الاعترافات وراء سر رشاقته الحالية، والتي يبوح بها لأول مرة بعد معاناته مع جراحات السمنة.

تصريحات المطرب محمد فؤاد_ مصدر الصورة: صفحة كلام الناس على إنستجرام

تكميم المعدة كان الحل الأمثل

صرح الفنان محمد فؤاد، عندما سئل من مقدمة البرنامج عن سر فقدانه لوزنه الزائد وهل قام بعمل حمية المياه أم خضع لعملية تكميم؟، أجاب الفنان محمد فؤاد أنه ليس مضطرا للكذب أو إخفاء الحقيقة على جمهوره، خصوصا أن النصيحة في مثل هذه المواقف تعد أمانة، وأنه دائما عندما كان يخضع لإجراء أي جراحة، فإنه كان يقدم النصيحة بعدها لجمهوره ممن يعانون من نفس المشكلة ويحثهم على عدم إجرائها خصوصا إذا كانت لها آثار جانبية سيئة لم يستطع هو تحملها باعتبار أن هذه رسالة ولا بد من تحري الدقة في توصيلها إلى جمهوره الحبيب.

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وخلال حديثه ذكر أنه ذهب بصحبة صديق مقرب له إلى أحد أطباء جراحات السمنة، وقام بإجراء عملية شفط للدهون لمرتين متتاليتين، وأنه مر بمعاناة شديدة بعد إجرائه لهاتان العمليتان، وأنصح جميع جمهوري بعدم إجرائها وذلك لأنها ليس لها أهمية تذكر، وأن الجسم يتعرض بعدها لزيادة في الوزن أكثر مما كان عليه في السابق.

كما واصل حديثه وصرح بأنه قام بإجراء ما يسمى بـ حلقة المعدة، وأيضا لم يصل بها إلى الوزن المناسب، مما اضطرته ظروفه الصحية على إجراء ما يسمى بـ تكميم المعدة، وذلك بعد تشجيع معظم أصدقائه له والذين قاموا بإجرائها قبله، وأنه شعر بالمزيد من الراحة النفسية بعد خضوعه لهذه الجراحة رغم كل الإشاعات التي يرددها الكثير حول هذه الجراحة تحديدا، وذكر أنها فقط تتطلب الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج تجنبا لحدوث أي مضاعفات.