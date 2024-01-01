محمد فؤاد: أنا حالف لبنتي أول ما حد يجي يطلب إيديها هديله بالقلم

حل المطرب محمد فؤاد، ضيفًا في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ويعرض عبر قناة “MBC مصر”.

محمد فؤاد وابنته بسملة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وتحدث فؤاد، خلال الحلقة عن حبه الشديد لابنتيه، والذي جعله لم يتخيل فكرة زواجهما وابتعادهما عنه، قائلًا: “أنا حالف لبنتي أول ماحد يجي يطلب إيديها هديله بالقلم”.

وعن اختيار أسماء (عبد الرحمن، وبسملة، وآلاء الله) لأبنائه، قال المطرب محمد فؤاد، أن سر اختياره لهذه الأسماء هو حبه الشديد لسورة “الرحمن”، مُعلقًا: “قبل جوازي كنت مقرر إني أسمي ولادي من سورة (الرحمن) ومن هنا اختارت أساميهم”.

وتحدث فؤاد، عن النساء قائلًا: “الرسول أوصانا بالنساء خيرًا.. عشان كده الراجل لازم يحافظ على أسرته ويراعي بيته”.

وأضاف فؤاد: “العلاقة الزوجية في اليابان من أنجح العلاقات في العالم.. المرأة هناك بتحترم جوزها وتقدره.. الست هناك بتشيل جزمة جوزها من ع الباب.. وما ينفعش يمشي جنبها وهو شايل حاجة”.