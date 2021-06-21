محمد عز العرب يشيد بزيارة رئيس وزراء اليونان إلى مصر ولقائه بالسيسي ويؤكد دعم اليونان لمصر في العديد من المجالات

قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن زيارة رئيس وزراء اليونان إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر في غاية الأهمية كما أنها تُعد بمثابة الرد على التأثر السلبي لعلاقة مصر بالشراكة الاستراتيجية في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص.

وأضاف محمد عز العرب أن هناك شراكة بين مصر واليونان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، مشيراً إلى أن هناك ارتقاء في التعاون القائم بين مصر واليونان وقبرص.

كما أكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام أن هناك دعم يوناني لمصر داخل الاتحاد الأوروبي واليونان تعتبر من القوى الرئيسية التي تضع مصر داخل المنظومة الأوروبية، خاصة بعد تحقيق التنمية داخل الدولة المصرية ومنع التهديدات في محيط مصر الخارجي، لافتاً إلى أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين مصر واليونان في مجالات عدة.