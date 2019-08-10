محمد صلاح يفاجيء جمهوره بصورة تثير الجدل فهل يتجه نحو مجال الفن السينمائى

على موقع التواصل الاجتماعى تويتر نشر النجم المصرى الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف بنادى ليفربول الانجليزى صورة أثارت دهشة جمهوره ومحبيه، فيما يبدو أنه يرّوج لعمل سينمائى، فى ظل سؤال طرحه الجمهور : هل يتجه صلاح نحو مجال الفن السينمائى قريبا؟

لم يعلن صلاح تفاصيل أو تعليقات خاصة بالصورة وإنما اكتفى بصورته وهو مبتسم، ويحمل أداء “الكلاكيت” التى تستخدم عادة فى تصوير الأعمال السينمائية، مكتوب عليها بعض الأسماء الخاصة بفريق العمل، ومزيلة بتاريخ 19 أغسطس فى إطار من التشويق لجمهوره.

الصورة الغامضة التى نشرها صلاح كانت وكأن النجم المصري لفريق ليفربول يستعد لتمثيل فيلم سينمائى جديد، تاركاً الجمهور فى حيرة من الأمر.

من جهة أخرى احتفلت صفحة نادى ليفربول الرسمية على موقع التواصل الإجتماعىى تويتر بتسجيل هدف محمد صلاح الأخير فى أولى مباريات الدورى الإنجليزى، والتى انتهت بفوز فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لفريق نوريتش سيتى، على ملعب “أنفليد”، فى افتتاح مباريات الموسم الجديد للدورى الممتاز.

كذلك يستعد صلاح لمواجهة صعبة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق تشيلسى فى ثانى جولات الدورى الإنجليزى الممتاز، وسط سعى محمد صلاح لحجز مكان مبكر وسط هدافى الدورى الإنجليزى بعدما فاز باللقب على مدار موسمين متتاليين.