محمد صلاح يظهر في المدرجات ويتابع مباراة مصر أمام الرأس الأخضر

ظهر اللاعب الدولي ونجم ليفربول المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، في مدرجات المقصورة الرئيسية لمباراة مصر والرأس الأخضر “كاب فيردي” في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار؛ من أجل مؤازرة المنتخب المصري بعد تعرضه للإصابة في الشوط الأول من المبارة الماضية مع غانا الأمر الذي جعله غير قادر على المشاركة في مباراة اليوم.

محمد صلاح أثناء ظهوره من مدرجات المقصورة الرئيسية لمبارات مصر والرأس الأخضر "كاب فيردي"

محمد صلاح يظهر في المقصورة الرئيسية من مباراة مصر والرأس الأخضر

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للنجم محمد صلاح أثناء ظهوره من مدرجات المقصورة الرئيسية لمبارات مصر والرأس الأخضر “كاب فيردي”؛ وسط حالة من الغضب الكبير بين الجمهور خاصة بعدما تم تداول معلومات حول مغادرة صلاح معسكر المنتخب الوطني في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار وذهابه إلى ليفربول.

تشكيل المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر “كاب فيردي”

جدير بالذكر أن مدرب منتخب الفراعنة روي فيتوريا البرتغال قام باستبعاد الرباعي “أحمد الشناوي، محمود حمادة، أحمد سامي، ومحمد صلاح” من قائمة المنتخب الوطني قبل بدء مباراة مصر أمام الرأس الأخضر “كاب فيردي”، كما أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل قائمة مبارة اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر والتي جاءت كالتالي.. “محمد الشناوي، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وأحمد فتوح، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، ومصطفى محمد”.

كما يجلس على دكة بدلاء منتخب مصر أمام الرأس الأخضر كل من: محمد أبو جبل – محمد صبحي – عمر كمال – محمد حمدي – مهند لاشين – علي جبر – ياسر إبراهيم – محمد النني – أحمد حسن كوكا – مصطفي فتحي – محمود كهربا – محمود تريزيجيه” ، جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة لم يسبق له مواجهة الرأس الأخضر “كاب فيردي” مطلقًا ولا على المستوى الرسمي أو بشكل ودي من قبل.