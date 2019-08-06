محمد صلاح ورمضان وهنيدي ونجوم الرياضة والفن ينعون ضحايا حادث معهد الأورام

نجوم الرياضة والفن ينعون ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع أمس في محيط معهد الأورام بالمنيل، وذلك نتيجة تصادم بين سيارة كانت تسير في عكس الأتجاه و ثلاثة سيارات أخري، وأعرب الكثير من النجوم عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أسفهم وحزنهم الشديد لوقوع ضحايا ومصابين.

نجوم الرياضة ينعون ضحايا حادث معهد الأورام

نعي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري ضحايا الحادث عبر حسابه الشخصي علي موقع “تويتر” وكتب قائلاً: “كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي معهد الأورام”.

وكتب الإعلامي ونجم النادي الأهلي سابقا أحمد شوبير: “البقاء والدوام لله في ضحايا معهد الأورام وكل الدعوات بالشفاء للمصابين”.

ونشر الكابتن محمود كهربا عبر حسابة علي تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعوان..خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء المنيل ضحايا انفجار معهد الأورام..اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها”.

نعي نجوم الفن ضحايا حادث حريق معهد الأورام

نشر الكثير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي تعازيهم لضحايا الحادث المأساوي ونذكر لكم أبرزها، حيث كتب الفنان محمد رمضان “الأسطورة” عبر حسابه الشخصي : “رحمة الله علي الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام، اللهم اغفرلهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك واًشفي مرضي الحادث الأليم”.

وقدم أيضاً الفنان محمد هنيدي العزاء للضحايا وكتب: “البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر أهاليهم يارب”.

وكتب نجم الغناء في الوطن العربي الفنان تامر حسني عبر حسابه: “نتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث المنيل و نسأل الله ان يشفي جميع المصابين معهد الأورام”.