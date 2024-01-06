محمد صبحي يحيي ذكرى رحيل سعاد نصر بكلمات مؤثرة

أحيا النجم الكبير محمد صبحي، الذكرى الـ 17 لرحيل رفيقة دربه الفنانة سعاد نصر، التي توفيت في 5 يناير 2007، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنانة الراحلة، وعلق عليها بكلمات مؤثرة قائلًا: “سعاد نصر.. تركتني حزينًا متألمًا.. لكني فخور بتلميذتي وصديقتي وملهمتي”.

محمد صبحي وسعاد نصر في لقطة من مسلسل يوميات ونيس - مصدر الصورة: وكالات

واشتهرت سعاد نصر بأدائها لشخصية “مايسة” في مسلسل “يوميات ونيس” في الأجزاء الخمسة الأولى التي بدأ عرضها في عام 1994.

أما عن حياتها الشخصية، قد تزوجت سعاد نصر مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث وأنجبت منها بنتًا وولدًا، إلا أن الزواج انتهى بسبب الاختلاف في الطباع. الزواج الثاني كان من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي استكملت معه مشوار حياتها الخاصة.

وتعرضت سعاد نصر لمعاناة جسدية بعد خضوعها لعملية شفط الدهون في إحدى مستشفيات القاهرة، حيث دخلت في غيبوبة استمرت عامًا كاملاً بعد تلقيها جرعة مخدرة تمهيدًا للعملية. وفي ظل مرضها، واجهت العديد من الاتهامات من قبل الصحافة، وتمت محاكمة طبيب التخدير المسؤول عن العملية، لكن في النهاية تم إسقاط التهمة عنه.

تركت سعاد نصر وصية أخيرة قالت فيها: “ربي إذا بعثت في الروح، فابعثها طاهرة، وإذا توفيتني، فتوفني مع الأبرار”.