محمد شاهين ينتهي من تسجيل أغنية فيلم “الإسكندراني” لـ أحمد العوضي

انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم “الإسكندراني” بطولة النجم أحمد العوضي، والتي تحمل اسم “أنا الفيلم”، الأغنية من كلمات رامي جمال، وتلحين عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.

محمد شاهين وأحمد العوضي - صورة من حسابه الرسمي فيسبوك

وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم الإسكندراني الذي يطرح في جميع دور العرض السينمائية المصرية 4 يناير، وفي جميع الدول العربية 11 يناير 2024، تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، عن شاب يدعي “بكر الإسكندراني”، ويقوم بتجسيد الشخصية (أحمد العوضي) ويظهر بيومي فؤاد بتجسيد والده ويعمل أحد تجار الإسكندرية الكبار.

ويشارك الفيلم عدد من النجوم أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، تسنيم مطر، محمد رضوان، انتصار، صلاح عبد الله، حسين فهمي، عصام السقا، العمل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

وفي سياق آخر، يخوض أحمد العوضي أولى بطولاته المطلقة في موسم رمضان 2024 بمسلسل يحمل إسم “حق عرب”، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.