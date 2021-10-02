محمد شاهين ومينا عطا يحييان حفل تخرج “فنون تطبيقية” بحلوان.. غدًا

يستعد كلًا من المطربَين الشابين محمد شاهين ومينا عطا، لإحياء حفل تخرج كلية “فنون تطبيقية” جامعة حلوان، دفعة 2021، في تمام الساعة السادسة مساء غد.

وشارك شاهين بوستر الحفل الذي يضم صورته مع مينا عطا، وكتب “استنونى بكره بإذن الله أنا و أخويا “مينا عطا” في حفل تخرج كلية”فنون تطبيقية”جامعة حلوان..بـ مجمع الثقافة و الفنون مقر الجامعة الساعة “٦ مساءاً”

وتابع موجهًا تهنئته لجميع الخريجين، قائلًا” ألف مبروك لكل الخريجين ربنا يوفقهم”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412503913567400&id=100044233849395

كما يستعد الفنان محمد شاهين لطرح أغنية جديدة له على طريقة الڤيديو كليب، بعنوان ” معنداني”، بعد أن انتهى من تسجيلها، وهي من كلمات محمود كلازاا، ألحان وتوزيع اسلام مونتي، وإخراج محمود بومبو”

يذكر أن محمد شاهين ومينا عطا قد طرحا مهرحان ” 2 وحوش” معًا، منذ أربعة أشهر، على موقع الڤيديوهات الشهير YouTube، كلمات وليد العطار، وتوزيع رامي المصري.