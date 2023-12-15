محمد سلام يكشف حقيقة الصورة المتداولة

نفى الفنان المصري محمد سلام، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن أن الطفلة التي ظهر معها في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي ابنته.

وأوضح سلام، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلًا: “الصورة دي منتشرة في كل حتة على أساس إن البنوتة دي بنتي.. يا جماعة الخير البنوتة مش بنتي، والله العظيم دي بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين عشان تتصور معايا”.

وأضاف: “بلاش تنشروا صورتها تاني لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن هم ليهم الحق كاملا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم.. شكرا”.

وكانت الصورة المتداولة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظن البعض أنها ابنة سلام، وهو ما دفعه للخروج بنفيها.