محمد سامي: حاسس إن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” هينجح جدًا

رد المخرج محمد سامي، على انتقاد الجمهور لتعاونه بشكل دائم مع زوجته الفنانة مي عمر، في أعمالهما الفنية، حيث قال في تصريحات صحفية أن الجمهور ليس لديه مشكلة في تعاونهما.

محمد سامي ومي عمر - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقال سامي، في التصريحات التي أدلى بها منذ ساعات قليلة: “الجمهور معندوش مشكلة في التعاون بيني وبين مي.. بالعكس هو بيحب العمل الكويس.. وبيتبسط بيه ومعندوش المؤمرات دي”.

وأضاف: “مسلسل (نعمة الأفوكاتو) قصته مختلفة تمامًا.. وحاسس إنه هينجح جدًا في رمضان الجاي.. و(جعفر العمدة) إحنا اشتغلنا فيه بإخلاص وربنا كرمنا.. وكان مسلسل وشه حلو علينا كلنا”.

وعن انتقاد المنتج جمال العدل، لمسلسل “جعفر العمدة” بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2023، قال المخرج محمد سامي: “جمال العدل أبويا ويقول اللي هو عايزه”.

وأضاف: “دي وجهة نظره وما شفتوش قال حاجة وحشة.. هو صنف بعض المخرجين بطريقة معينة هو شايفها.. وجمال العدل منتج كبير وراجل مهم”.