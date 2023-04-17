محمد سامي: بعد نجاح جعفر العمدة محمد رمضان أشطر ممثل في مصر

بعد عرض مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان، حقق المسلسل نجاحاً كبيراً في الأوساط المختلفة في الشارع المصري، وخلال لقاء تلفزيوني في برنامج ET بالعربي مع مخرج المسلسل محمد سامي أكد أن محمد رمضان يمتلك قدرات تمثيلية عالية جعلته أشطر ممثل في مصر، كما تحدث أيضاً عن كواليس العمل في مسلسل جعفر العمدة.

كشف محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة أنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل والذي خلق حالة تفاهم معها الشارع العربي ولم ينجح صدفة بل أن هناك أشياء عديدة كانت السبب في نجاحه، وأضاف أن ثنائيته مع محمد رمضان لم تكن الأولى لذا بيننا كيمياء واستيعاب لأفكار بعض، ولا يمكن أن أطلب من أي ممثل آخر نفس الطلبات التي أطلبها من محمد رمضان في التمثيل لأن قدراته غير عادية، وهذا يسهل عليا الكتابة وهو يثق في فيما أفعل.

وعن كواليس العمل في مسلسل جعفر العمدة أوضح محمد سامي أن هذه الشخصية تم بناؤها على فكرة التناقضات فهو جنتيل مان شعبي، لديه العادات التي تجعل الناس تحبه فهو يقدس العائلة، وكنا ندرس السيناريو جملة بجملة، وأضاف رداً على سؤال من هو أشطر ممثل في مصر حالياَ، أوضح أن مصر مليئة بالنجوم ولا أريد أن يغضب مني ولكن حالياَ محمد رمضان هو أشطر ممثل في مصر، ودائما سوف أنحاز له لأن أكبر نجاحتي كانت معه.