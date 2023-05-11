محمد رمضان يعود لصدارة شباك التذاكر بفيلم “هارلي”

حصد فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر في شباك التذاكر أمس إيرادات بلغت 194 ألفا و 350 جنيها، وقد وصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه في السينما مبلغ 32 مليونا و 674 ألف جنيه، وذلك بعدما كان يواصل الفيلم التصدر في الأسبوع الأول من عيد الفطر.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم “هارلي” حول مهندس ميكانيكا، والذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح بعدها أهم فرد والأقرب بالنسبة لزعيم العصابة، ويباشر العديد من العمليات الخطيرة، كما يعيش قصة حب رومانسية مع مي عمر، ومع تتابع الأحداث تتوالى المفاجآت، كما ينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الأكشن.

الفنان محمد رمضان

يكسر الفيلم حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية، حيث كان آخر ما قدمه الفنان محمد رمضان فيلم “الديزل” عام 2018، ومنذ ذلك الوقت غاب رمضان عن السينما وانشغل بالأعمال الدرامية بشكل سنوي، كذلك انشغاله بمجال الغناء، ويعتبر فيلم “هارلي” هو ثاني تعاون مع الفنانة مي عمر بعد تعاونهم معاً في فيلم “آخر ديك في مصر”.

يعرض الكثير من الأفلام في السينمات بجانب فيلم “هارلي” يمكنك التعرف عليها من خلال المقال التالي:

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