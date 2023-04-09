محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد “هارلي” بنشر التيزر الثاني للفيلم

انتهي الفنان محمد رمضان من تصوير فيلم هارلي، التي سيتم عرضه في عيد الفطر المبارك 2023، حيث نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك فيديو التيزر الثاني للفيلم، ويعلق قائلا “ثقة في الله نجاح”.

ويذكر أن هذا العمل من بطولة كل من مجموعة من الفنانين، محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرجالي، ومن إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي، ومحمد سمير مبروك.

وتدور أحداث الفيلم الدرامية، رجوع هارلي مهندس الميكانيكا، لاستكمال مسيرته الدراسية ب مصر، ولكن سرعان ما انضم لعصابة، وفي وقت قصير يصبح أهم عنصر في العصابة وأقربهم إلى الزعيم.

ويذكر أن من أهم أعمال محمد رمضان هذا العام مسلسل جعفر العمده التي يعرض الآن في رمضان 2023، ومن أبطاله، الفنان محمد رمضان، هالة صدقي، ايمان العاصي، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.