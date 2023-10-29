محمد رمضان يتحدى ويثير غضب الإعلام الإسرائيلي بتجسيد “أبو عبيدة”

في إطار حملة التضامن العربية المستمرة مع معاناة سكان قطاع غزة من الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من ثلاثة أسابيع، قام الفنان المصري محمد رمضان بإيصال رسالة قوية إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية.

الفنان المصري “النمر1” يثير الجدل في الداخل الإسرائيلي بدعمه للقضية الفلسطينية

وقد أثار الفنان المصري “النمر1” ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي بعد نشره مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد رمضان أن هذا الفيديو كان دعما للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، مما أدى إلى هجوم شديد عليه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقد رافق كلامه بصورة لدعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية، تحث الجمهور على عدم مشاهدة أعماله ومقاطعته، وأجاب الفنان المصري على هذه الدعوة بالإعلان عن لقب شخصيته الجديدة في مسلسله القادم، والتي ستحمل اسم “أبو عبيدة”، تيمناً بأحد قادة حركة حماس والناطق باسم كتائب القسام.

تفاعل الآلاف

تم اختتام مقطع الفيديو بتصريح من محمد رمضان، حيث أكد على موقفه بشكل صادم، مع تعاطف الآلاف من جمهوره ومحبيه، يجدر الإشارة إلى أن محمد رمضان ظهر في الفيديو الأول وهو غاضب، رافضًا التحدث باللغة الإنجليزية أو الكتابة بها، بهدف نشر صوت الفلسطينيين إلى العالم الخارجي، ورأى أن المسألة تتطلب تضامن العرب معًا، وليس الانتظار بتصرف المجتمع الغربي.