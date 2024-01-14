محمد رمضان: منتخب غانا معايا في نفس الفندق والدور كله ريحته أبو فاس ومش عارف أنام

قال الفنان محمد رمضان، أنه يتواجد حاليًا في نفس الفندق الذي يُقيم فيه لاعبي منتخب غانا، والذي من المقرر أن يقابل منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية 2024، مضيفًا: “مش عارف هما ازاي معايا في نفس الدور، ومش عارف الشركة غلطت ولا إيه، واعتقد لو واخدين بالهم إني مصري هيخافوا يعملوا كدة”.

الفنان محمد رمضان - صورة أرشيفية

وأضاف “رمضان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الكابتن”، الذي يقدمه اللاعب السابق أحمد حسن على قناة “DMC”، “الدور كله ريحته أبو فاس تقريبًا في علاج طبيعي في الدور، أنا مش عارف أعيش ولا أنام من الريحة، ومش عارف دي حاجة طبيعية للاعبي الكرة ولا إيه”.

وفي نفس السياق، كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، قائلًا: “أنا مؤمن تمامًا بقانون الجذب، وأن الشيء اللي بنحلم بيه وبنسعى إليه هو كمان بيسعى لينا”.

وأضاف أنه قدم أغنية مع مغني أمريكي اسمه فيوتشر، والشركة الأمريكية تلقت إيميل من القسم الخاص بـ إفريقيا ووقع عليه الاختيار، مضيفًا: “الغريب بقى أنهم قالوا لهم إحنا عايزين مغني يمثل إفريقيا في الحفل وأنا بغني من 5 سنين، والحقيقة أنا مبسوط جدًا وفخور بوجودي، وأتمنى يكون وشي حلو على المنتخب”.