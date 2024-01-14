محمد رمضان: صحيت من النوم على رسالة من محمد صلاح أخويا وحبيبي

روى الفنان محمد رمضان تفاصيل رسالة أرسلها له محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، قبل بدء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معقبًا: “محمد صلاح أخويا وحبيبي وصحيت من النوم على رسالة منه قالي فيها ربنا يوفقك وإن شاء الله هتكسر الدنيا”.

محمد صلاح ومحمد رمضان - صورة أرشيفية

وأضاف الفنان محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الكابتن”، الذي يقدمه اللاعب السابق أحمد حسن، على قناة DMC، “أنا سعيد جدًا بالروح اللي بتجمعني مع محمد صلاح وكنا حريصين أننا نتقابل، والحب والتعاون ده هو اللي بيميزنا، وكلنا على قلب رجل واحد”.

وقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الذي أقيم خلال الساعات الماضية.

وفي سياق آخر، كان الفنان محمد رمضان قد أعلن عدم خوضه السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤، كما أن آخر أعماله فيلم “ع الزيرو”، مع الفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، وعددًا آخر من النجوم. ومن تأليف ماندو العدل، وإخراج مدحت العدل.