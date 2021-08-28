محمد رمضان بعد جدل حصوله على الدكتوراه: لا أنظر خلفي إلا لإلتقاط صورة

أعرب الفنان محمد رمضان منذ يوم عن حصوله على دكتوراه فخرية في التمثيل والآداء الغنائي من وزير الثقافة اللبناني ونقيبا الموسيقيين والممثلين اللبنانين، بالإضافة إلى منحه لقب سفير الشباب العربي من أحد المراكز في لبنان تدعى المركز الثقافي الألماني.

وأثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن هذا الأمر، من تعليقات ومنشورات ساخرة، خاصةً بعد نفي الجهات الرسمية بلبنان عن علاقتها بأي شهادات ودكتوراه أو أية ألقاب.

ولم يرد رمضان علي أية اتهامات وجهت إليه أو سخرية منه بطريقة مباشرة، بل جاء أول رد منه على طريقته الخاصة.

حيث نشر رمضان على حسابه الشخصي على موقع Facebook الشهير، صور له وهو يتناول الإفطار مع نجله الصغير من داخل إحدى الطائرات، وعلق ” جمعة مباركة ❤️

لا أنظر خلفي إلا لإلتقاط صورة 😎☝🏽 ”

وقد نشر رمضان مساء أمس مقطع ڤيديو له على أغنية “فدائي فدائي” للراحل العظيم عبدالحليم حافظ، وظهر فيه مرتديًا ملابس الجيش اللبناني، وقام بوضع إكليل من الورود على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت.