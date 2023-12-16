محمد رجب ضيف شرف «الحشاشين»

يشارك الفنان محمد رجب كضيف شرف في مسلسل «الحشاشين» للنجم كريم عبد العزيز، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار أكشن تشويقي تاريخي، حول قصة حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين المتطرفة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، سامي الشيخ، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ونور إيهاب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رجب كضيف شرف في مسلسل الكتيبة 101، والذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته كلا من: عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، آسر ياسين، وأحمد عبد الله محمود، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.