أخبار مصر

محمد حماقي يواصل إبهار جمهوره ويصدر أغنيته الجديدة

آياتي خيري

يواصل الفنان المبدع والنجم المتألق محمد حماقي إمتاع جمهوره بأعماله الجديدة بشكل مستمر، حيث قدم اليوم أحدث أعماله الغنائية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان “أدرينالين”.

محمد حماقي

محمد حماقي يسوق لأغنيته الجديدة

وفي نفس السياق استخدم محمد حماقي حسابه الرسمي على موقع  تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للتسويق والترويج للأغنية الجديدة  قائلا: «لمسِت إيدي عملت كونتاكت.. الكهربا مسكِت في الشرايين.. زوّدت الأدرينالين، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

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محمد حماقي

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

ومن المعروف أن النجم محمد حماقي، أقام حفلا غنائيا السبت الماضي، على شاطئ «بلايا» بالساحل الشمالي، حيث كان الجمهور مكتمل العدد ، والتي تعد أولى الجولات الصيفية لمحمد حماقي هذا العام،والتي حضرها عدد من الشخصيات العامة وأسرهم، وبعض أبناء الجالية العربية.

يذكر أن محمد حماقي شارك في عدد من الحفلات الغنائية الضخمة بدول الخليج العربي، كما أنه يعتبر أول مطرب عربي يوقع ألبومه ديجيتال في بث مباشر «لايف»، بمشاركة «حية» لقرابة الـ300 ألف من جمهوره حول العالم، وذلك عبر صفحته على إنستجرام،  ولا يخفى على أحد أن هذا العدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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