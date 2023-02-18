“فيديو” محمد الشناوي وإليسيا يانكون في “كابيتانو مصر”

نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلائل المُنصرمة تداولوا فيديو يظهر خلاله حارس مرمى “منتخب مصر” و”النادي الأهلي” محمد الشناوي، ويظهر عبر قناة On من خلال برنامج “كابيتانو مصر”، وانتشر الفيديو للاعب وهو يقوم بالتصويب على مرمى “إليسيا يانكون” إبنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي”.

إليسيا يانكون ومحمد الشناوي

يُذكر أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مِنصات التواصل الاجتماعي Twitter وأيضاً Facebook قد أحدث تفاعلاً كبيراً بين عُشاق النادي الأهلي وحارس المرمى “محمد الشناوي”، وذلك حيث يظهر خلال “الشناوي” وهو يقوم بالتصويب على المرمى الذي تقوم بحراسته إبنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي البلجيكي “ميشيل يانكون”، وذلك حيث أعربت “إليسيا يانكون” عن سعادتها أثناء تواجدها في مصر، وذلك بعد أن صرحت قائلة بأنها تحب مصر كثيراً، وانتشر الفيديو الذي يُقال عنه “رومانسي” بين الشناوي وإليسيا يانكون أثناء ظهورهم عبر قناة On.\

برنامج كابيتانو مصر

يُذكر أن برنامج “كابيتانو مصر” هو من أهم البرامج الكروية الذي تم إطلاقه من قِبل “الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية” وذلك بالتعاون مع “وزارة الشباب والرياضة” والذي يُعد ضِمن المشاريع الهامة التي من خلالها يتم اكتشاف المواهب الكروية، ومن خلال البرنامج يتم التجول في العديد من المحافظات لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، وبذلك بات ضِمن أهم البرامج الرياضية الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية في جميع محافظات الجمهورية، واكتشاف اللاعبين لتحقيق آمالهم باللعب في أشهر وأكبر الأندية خلال السنوات المُقبلة.