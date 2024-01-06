محمد الباز: محمد رمضان أحد أسباب الإنفلات الأخلاقي والبلطجة في المجتمع

قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، أنه لا يزعجه لقب الصحفي المأجور، لافتًا إلى أن المشهد الإعلامي بدأ في مرحلة التعافي، بعد أن كان يعاني من الفوضى والعشوائية.

محمد الباز - صورة أرشيفية

وأضاف “الباز” خلال حواره ببرنامج “بالخط العريض”، المذاع على قناة “الحياة”، أن شركة المتحدة بذلت جهدًا ضخمًا في استرداد عافية المشهد الإعلامي والفني، لافتًا أن محمد رمضان كان أحد أسباب الإنفلات الأخلاقي والبلطجة في المجتمع، فهو نتاج العشوائية التي كنا نعيش فيها في سنوات الثورة وما قبل عام 2011، معقبًا: “اعتقد أن محمد رمضان مظلوم”.

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان بدأ مؤخرًا في أن يفعل ما كان يفعله النجم الشعبي في تجسيد أدوار شعبية هامة وذات قيمة.

جدير بالذكر أن برنامج “بالخط العريض” تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، ويذاع على شاشة قناة الحياة، يوم الجمعة من كل أسبوع.