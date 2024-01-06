محمد الباز: حواري مع مفيد فوزي هو الأسوأ في حياتي

كشف الإعلامي محمد الباز، عن أسوأ حوار أجراه خلال مسيرته الصحفية، لافتًا إلى أنه عندما كان نائبًا لرئيس تحرير إحدى الصحف المصرية في عام 2006؛ تواصل معه الإعلامي الراحل مفيد فوزي وطلب منه إجراء حوار معه حول حياة نجيب محفوظ بعد وفاته بأسبوع.

الإعلامي محمد الباز - مصدر الصورة: لقطة من برنامج "بالخط العريض"

وأضاف “الباز” خلال حواره ببرنامج “بالخط العريض”، المذاع على قناة “الحياة”، أنه استجاب لطلب الراحل مفيد فوزي وبالفعل ذهب له لإجراء الحوار وفوجئ بمفيد فوزي يهاجم نجيب محفوظ، حيث قال خلال الحوار أنه كان أب شديد القسوة مع أبنائه وأنه كان متفرغ للكتابة فقط ولم يكن أبًا مثاليًا.

وأكد “الباز” إن هذا الحوار يعد من أسوأ الحوارات التي أجراها خلال مسيرته الصحفية، لأنه هاجم فيها رمزًا من رموز مصر واستخدمه الراحل مفيد فوزي في ذلك.