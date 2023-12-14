محمد إمام في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل “شمس الزناتي”

يستأنف الفنان محمد إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد “شمس الزناتي”، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيداً لعرضه في موسم صيف 2024.

محمد إمام - صورة أرشيفية

أحداث فيلم شمس الزناتي

“شمس الزناتي” النسخة الأولى بطولة الزعيم عادل إمام، مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس والذي قدم عام 1960، وتدور أحداثه العمل أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تتعرض واحة في الصحراء لهجوم شديد من مجموعة مسلحين بقيادة المارشال (محمود حميدة).

أبطال فيلم شمس الزناتي

فيلم شمس الزناتي يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: أمينة خليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، أحمد داش، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد سلامة.