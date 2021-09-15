محمد أنور على صورة له مع حمدي المرغني: يا ويلي من حبا

شارك الفنان الكوميدي محمد أنور نجم مسرح مصر صورة طريفة تجمعه بزميله نجم مسرح مصر الكوميدي حمدي المرغني على حسابه الشخصي على موقع Facebook الشهير.

والصورة من كواليس مسرحية يجسدا فيها دور فتاة، حيث ظهرا مرتديان باروكة شعر نسائية بالإضافة إلى أزياء كالفتيات.

وكتب أنور على الصورة جملة من أغنية البنت القوية للمطرب اللبناني وائل كفوري ” يا ويلي من حبا، سكر على مربى ”

يذكر أنه بعد القبض على سمكري البني آدمين، كشف محمد أنور عن تجربته معه، وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “إم بي سي مصر” أن أحد أصدقائه رشحه له، لكنه عندما رأى ڤيديوهات الفنانين وهم يصرخوا على حساباته الشخصية امتلكه الخوف ولم يكن يريد التجرية٦.

وأضاف “طرقع 7 من أصحابي عشان يطمن قلبي، وحسيت إنه أمر عادي ولم أتعرض لأي مشكلة بعد الطقطقة”

وأوضح أنه بدأ الشعور بالخوف حاليًا خاصة بعد تصريحات الفنانين عنه، وأنه لم يشعر بأي اختلاف بعد العلاج.

والجدير بالذكر أن محمد أنور طرح منذ شهر كليب أغنية جديدة بعنوان “أنتوا كدا كلكوا” على موقع يوتيوب.