محامي محمد رمضان يشعل أجواء الخلاف مع عمرو أديب

شن أحمد الجندي محامي الفنان الشهير محمد رمضان هجوما على الإعلامي عمرو أديب وذلك عبر حديثه مع الإعلامي معتز عبد الفتاح في برنامج “تحت الشمس”

وأكد الجندي أن الإعلامي عمرو أديب تجاوز حدود النقد في برنامجه الحكاية الذي يبث على فضائية “أم بي سي” وذلك حين قال في برنامجه “لو محدش رباك أنا هربيك” وهو الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بتغريم الإعلامي الشهير عشرة ألاف جنيه.

وأشار الجندي أنه من حق الإعلامي عمرو أديب توجيه النقد للفنان محمد رمضان عقب إلقاء الأموال في مشهد حوض الاستحمام الشهير ولكن لا يمكنه أن يتجاوز هذه الحدود ويصل إلى تجريح موكله.

وأوضح الجندي أن الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد هو أول درجة وسيجري الاستئناف عليه.

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والجدير بالذكر أن المستشار طارق جميل عزيز محامي الإعلامي عمرو أديب قد أكد أنه سيقوم بالطعن على الحكم في الاستئناف من أجل العمل على استصدار حكم لصالح موكله وفقا لما يراه القضاء من أدلة ودفوع.

والجدير بالذكر أن الإعلامي عمرو أديب قد انقطع عن برنامجه الحكاية من أجل قضاء إجازة الصيف وسيعود في الأول من شهر سبتمبر المقبل وذلك بناء على ما قاله في آخر حلقة قدمها أواخر شهر يوليو.