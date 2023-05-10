محامي الفتاتين في قضية “وفاء مكي” يتحدث لأول مرة بعد الجدل الأخير حول القضية

تتوالى الأحداث الجديدة في قضية تعذيب وفاء مكي للأختين مروة وهنادي، اللتان عملا لديها كخادمتين منذ 20 عاما، قبل أن تُتهم بتعذيبهما وتحصل على حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأثيرت في الآونة الأخيرة القضية مرة أخرى، حينما اعترفت إحدى الفنانات بأن وفاء مكي بريئة، وأن لديها دليل براءتها وهو خطاب تهديد لها إن أفصحت عن الحقيقة، ثم تطورت الأحداث بعد ذلك ونفت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، أنها تملك دليل براءة وفاء مكي، وأن حديثها كان مجرد تكهنات، وتراجعت ميار الببلاوي عن أقوالها التي أدلت بها مع المذيعة والإعلامية ريهام سعيد.

وفي تطور جديد للأحداث، وفي تعقيب له على الجدل الحالي في قضية وفاء مكي، تحدث المستشار عصام البنا محامي الفتاتين مروة وهنادي، المجني عليهما في قضية تعذيب الفنانة وفاء مكي لهما، مع الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، الذي يذاع على قناة أوربت الفضائية، موضحا أن هذا الجدل الذي أثير مؤخرا حول القضية، لا أساس له من الصحة، وأن كل الادعاءات التي ادعتها الفنانة ميار الببلاوي ووفاء مكي في الأيام القليلة الماضية جميعها كاذبة، وأشار المستشار عصام البنا أنه عايش جميع تفاصيل هذه القضية منذ 20 عاما، ولا يوجد لديه أدنى شك في إدانة وفاء مكي، وتورطها في حادث تعذيب الأختين مروة وهنادي، وقد أثبتت التحقيقات بالدلائل والبراهين ذلك، وأصدرت المحكمة حكمها بناء على هذه البراهين المؤكدة.

كانت الفنانة وفاء مكي قد ظهرت في أكثر من برنامج تلفزيوني، تؤكد أنها بريئة من هذه التهمة وأكدت الفنانة ميار الببلاوي براءتها، خلال حديث لها مع الإعلامية ريهام سعيد، ثم تراجعت عن أقوالها في اليوم التالي مؤكدة أن حديثها كان مجرد تكهنات، وأنها على يقين تام الآن أن وفاء مكي متورطة في تعذيب الخادمتين.