محافظ كفر الشيخ يستقبل الطالبة منة عماد وأسرتها ويوفر لها أثاث منزلي وأجهزة كهربائية

تلبيةً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والسيد الأستاذ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الطالبة منة الله عماد الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية وأسرتها، والتي انتشر قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وقد أعرب السيد المحافظ عن سعادته بتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الاجتماعي والتعليمي للطالبة منة الله، وحسن استقبال مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية لها.

وأضاف المحافظ أن الطالبة منة الله عانت من ظروف صعبة، إذ كانت تعيش في منزل بلا أثاث، إلا أنها استطاعت بجهدها واجتهادها التغلب على الصعوبات والتفوق في دراستها، وجاءت مبادرة الرئيس السيسي بتقديم الدعم الاجتماعي والتعليمي سريعًا لمنة الله، وأعلن أنه تم تجهيز منزلها بأثاث لائق وأجهزة كهربائية، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته الصفحة الرسمة للمحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك.

ومن جانبها أعربت الطالبة منة الله وأسرتها عن شكرهم لفخامة الرئيس السيسي للاهتمام بحالتهم، وكذلك للسيدة قرينة الرئيس التي اتصلت بها ودعمتها بكلمات تشجيعية، وكذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما عبروا عن سعادتهم بحسن استقبال المحافظ لهم وتوفير الدعم الاجتماعي والتعليمي لهم، وختم المحافظ اللقاء بتأكيد أن التواصل سيستمر مع منة الله وأسرتها لحل أي مشكلة قد تواجههم في المستقبل وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحافظة كفر الشيخ.