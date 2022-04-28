محافظ قنا يشارك في حفل إفطار وجلسة حوارية لمشروع ابنتي الغالية

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات جلسة الحوار حول “مشروع ابنتي الغالية” والإفطار الجماعي للأيتام من مؤسسات “أحمد جبرا لتعليم البنين ودار الرحمة والبنين القبطي، الذي نظمته الهيئة القبطية أورفان بفندق بسمة بقنا، بحضور نبيل الطيبي المهندس والأمين العام للمحافظة، تابع معنا التفاصيل على موقع نجوم مصرية.

الاحتفال بروح المحبة والأخوة بين مختلف طوائف أبناء قنا

وأشاد محافظ قنا خلال الاحتفال بروح المحبة والأخوة بين مختلف طوائف أبناء قنا والمسلمين والأقباط، مؤكدا تجسيد روح الوحدة الوطنية في أرض قنا.

كما هنأ الداودي الفتيات المشاركات في مشروع “ابنتي الغالية” على النجاح الذي تحقق في 5 مراكز بالمحافظة وهي “قنا وفرشوط ونقادة ودشنا وقوص” أن يشمل المشروع جميع المراكز الحكومية، خاصة وأن المشروع يعمل على توفير الفرص للفتيات المشاركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لتعيش تجربة العمل الشخصية والاجتماعية “وكذلك الفرصة لإطلاق العنان للإمكانيات التي وهبها الله للأطفال المهمشين من خلال التعليم والتوعية ليصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعهم.

المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها

وأضاف الداودي أن المرأة المصرية تعيش أفضل لحظاتها في ظل الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول دول العالم تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية مثل “مكافحة العنف ضد المرأة، ومكافحة ختان الإناث، ومكافحة الزواج المبكر، فضلا عن منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، مما مهد الطريق للتوسيع المشاركة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

المحافظ يدعم ويهتم باستمرار بكافة القضايا والمشروعات التي تخدم فتيات المحافظة

من جهتها شكرت مديرة المشروع بمحافظة قنا محافظ قنا على دعمه الدائم والمستمر واهتمامه بكافة القضايا والمشاريع التي تخدم الفتيات في المحافظة ، موضحة أن المشروع يقوم على مشاركة “الأخت الكبرى”، فتاة في التعليم الثانوي والجامعي، مع “أختها الصغيرة”، فتاة في مرحلة المدرسة الابتدائية، وعمومًا هم أكثر عرضة للتسرب من المدرسة، في العديد من الأنشطة التي تعمل على تحسين المستوى التعليمي للأخت الصغرى في التعليم المستمر وعدم التخلي عن الدراسة، والتمسك بالقيم الإنسانية والمهارات الحياتية التي تساعدها على التطور الأكاديمي، مضيفًا أن يتم تنفيذ دورة المشروع الحالية في 4 محافظات هي “قنا وأسيوط والمنيا والقاهرة”، حيث تم استهداف 3600 فتاة بشكل مباشر و 12000 مستهدفة بشكل غير مباشر، بتمويل إجمالي قدره 30 مليون جنيه إسترليني.