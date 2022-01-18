محافظ شمال سيناء لبرنامج يحدث في مصر: أهالي القرى عادوا لمنازلهم وسط فرحة كبيرة بعد دحر الإرهاب

مهند شرف

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن جميع المواطنين بالمحافظة فرحين للغاية وجميع أهالي القرى بالمحافظة يحتفلون بعد أن تم الانتهاء تماماً من الإرهاب الذي كان يتملك المحافظة، لافتاً إلى أن أهالي قرى المحافظة عادوا إلى منازلهم بعد أن تم التأكيد لهم أنه تم دحر الإرهاب، وجاءت تصريحات محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر المُذاع على قناة MBC مصر الفضائية.

محافظ شمال سيناء لبرنامج يحدث في مصر: أهالي القرى عادوا لمنازلهم وسط فرحة كبيرة بعد دحر الإرهاب 1 18/1/2022 - 10:54 م

أضاف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أنه تابع عودة المواطنين إلى قرى الشيخ زويد، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها تماماً من الإرهاب الذي كان يفرض سيطرته عليها.

قال محافظ شمال سيناء أيضا: “سنعيد الخدمات إلى القرى مرة أخرى ولكن لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، لأن حجم الدمار الذي سببه الإرهاب كان كبيراً جداً”.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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