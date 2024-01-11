محافظ المنوفية يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في إطار عمليات المتابعة والمرور على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المحافظة لتنفيذ خطة الهيئة لتطبيق معايير الجودة للارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين، وجاء اجتماع محافظ المنوفية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بحضور كل من الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مدير الشؤون الصحية والدكتور عزت عبد العزيز مدير المستشفيات النموذجية ومسؤول برنامج الاعتماد والدكتورة رشا خضر مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات بشبين الكوم وعدد من أعضاء الهيئة.

وتمت مناقشة آليات تأهيل مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتهدف زيارة وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لأهالي المحافظات وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وفقاً للمعايير العالمية تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان أمانة وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها، وأكد محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة كما أكد أنه تم وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمركز منوف لخدمة المواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم، وأكد أن العمل يجري حاليا في إنشاء مستشفيات مركزية جديدة بمركزي أشمون والشهداء كما أكد إقامة ثلاث مستشفيات طبية بتخصصات متنوعة بمراكز السادات وشبين الكوم وقويسنا، أشاد محافظ المنوفية بالتطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة للأهالي وأشاد بدور القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية حيث قال بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية والأهداف وفقاً لرؤية مصر 2030، وفي سياق متصل قدم وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده في القطاعات الخدمية كما أثمن جهوده الميدانية الملموسة بتقديم الدعم للمنظومة التي تسعى لرعاية المواطنين عبر تحسين وتطوير المستشفيات المراكز الصحية.

يذكر أن جهود الهيئة العامة للرقابة الصحية تتواصل في عدد من المحافظات الأخرى حيث تم اعتماد ست مراكز صحية يوم الأربعاء في أسوان وهي وحدات طب أسرة الشيخ مصطفى، وأبو سمبل، وجعفر الصادق، والنزول و الدقاديق والعوضلاب، ووافقت اللجنة التابعة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على منح شهادات الاعتماد لوحدتي طب أسرة العضايمة والحبيل بمحافظ الأقصر، وافقت اللجنة على منح مركز رؤية للعيون بالأقصر الاعتماد ليكون بذلك ثاني مركز طبي متخصص في العيون يقدم خدماته لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتسعى الهيئة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الرعاية الصحية حيث التقى الأربعاء رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه بوفد هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في تحقيق جودة الخدمات الصحية لدعم وتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل، قال الدكتور أحمد طه بأن توجيهات الرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري جعلت من الجودة مساراً إلزامياً في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي انعكست في رؤية مصر 2030 مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات التجارب الدولية في دعم منظومة الصحة.