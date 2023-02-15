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محافظ الفيوم يستقبل أحد حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم والملقب بالطفل المعجزة

محمود الشريف

استقبل اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أسرة الطفل مروان الملقب بالطفل المعجزة في حفظ القرآن الكريم، وذلك لتكريمه وتحفيز أقرانه على التميز وحفظ كتاب الله، جاء ذلك بحضور سكرتير عام المحافظة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية النيل للدراسات والتدريب والتنمية بالعجميين، وأعرب المحافظ عن سعادته بلقاء الطفل مروان وأسرته.

محافظ الفيوم يستقبل أحد حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم والملقب بالطفل المعجزة
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وخلال لقائه بأسرة الطفل مروان وجه محافظ الفيوم الشكر لهم على جهودهم ورعايتهم للطفل مروان صاحب العشر سنوات والذي يدرس بإحدى مدارس الدمج بالصف الخامس الابتدائي، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً بأرقام الآيات والأحزاب والصفحات، دون تدخل بشري ورغم ظروفه الصحية.

محافظ الفيوم يستقبل أحد حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم والملقب بالطفل المعجزة
محافظ الفيوم

ومن جانبه أهداه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مصحف إلكتروني ناطق، كما أشار إلى أنه سوف يتم تكريم الطفل مروان في الفترة المقبلة من قبل المحافظة، كما عرض على أسرته إمكانية قيام المحافظة بتوفير أحد المشاريع الصغيرة التي تعينهم على متطلبات الحياة، وأكد المحافظ على أن قوة مصر تستمدها من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، التي تربي النشء الصالح على الأخلاق الحميدة وحفظ القرآن الكريم.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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