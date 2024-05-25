محافظ الفيوم ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقشان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وآليات العمل المشترك

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم مع السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في لقاءٍ هام لبحث سبل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المحافظة، وتعزيز آليات التعاون المشترك بين المحافظة والمجلس. محافظ الفيوم، والسفيرة مشيرة خطابتناول اللقاء، الذي عُقد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض محافظة الفيوم.

اتفق الجانبان على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، من خلال برامج التوعية والتدريب التي ينظمها المجلس. كما ناقشا سبل التوعية بالقضايا المجتمعية التي تتصل ببعض العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة، ودور كل من المحافظة والمجلس في وضع الحلول الإيجابية لتلك المشكلات. محافظ الفيوم يستقبل السفيرة مشيرة خطاب

التعاون في مجالات التدريب والتوعية

خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التعاون بين محافظة الفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التدريب والتوعية بحقوق الإنسان، بما يشمل التوعية بالقضية السكانية والمشكلات المجتمعية، ودعم جهود المحافظة في مواجهة العادات والتقاليد الخاطئة، مثل زواج الأقارب وزواج القاصرات، وتنظيم الأسرة، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والأمية.

وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالدور المحوري الذي يؤديه المجلس القومي لحقوق الإنسان على أرض المحافظة، من خلال برامجه وأنشطته المختلفة. كما شكر السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، على دعمها المستمر للمجلس في الفيوم، وحرصها على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مواطني المحافظة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن محافظة الفيوم تُعد من أوائل المحافظات في التعاون الإيجابي مع مختلف برامج المجلس القومي لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمستشار محمد بيومي بوزارة العدل، والسيدة رامونا كنعان مستشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.