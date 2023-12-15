محافظ الغربية يتفقد مشروع مستشفى الأورام الجديد في طنطا

قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بجولة تفقدية بمركز طنطا، شملت الزيارة متابعة مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام في سبرباي.

مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي تقام على مساحة 13100 م²، كما وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 91%، حيث تضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل الكلى، و4 غرف رعاية مركزة، و21 عيادة خارجية.

وتضم أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم العلاج الطبيعي، فسم الغسيل الكلوي، قسم الأشعة، العناية المركزية، التعقيم المركزي، الإنعاش، غرف العمليات، قسم قسطرة القلب، إلى جانب مشتملات أخرى في الموقع العام للمستشفى.

كما تفقد أيضاً محافظ الغربية مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، التي تقام على مساحة 6400 متر مربع بإجمالي تكلفة وصلت إلى مليار و60 مليون جنيه، تضم المستشفى كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام، وتضم 350 سريراً.

وقام رحمي بتفقد أعمال الرصف في طريق الملحة طنطا، وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة على التوسيع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، مما يساعد على تخفيف التكدسات المرورية.