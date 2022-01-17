محافظ الشرقية: 474 مليون 510 ألف جنيه لتمويل مشروعات الشباب في 2021

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم الكثير من القروض للشباب من الأول من شهر يناير 2021، حتى نهاية العام في الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر الماضي، وصلت إلى 474 مليون و510 ألف و38 جنيه، حيث تم تمويل نحو 14008 مشروع بين متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتم توفير من خلالها نحو 29048 فرصة عمل للشباب وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروض مسيرة للشباب من أجل إقامة مشروعات حقيقة، ودوره في توفير فرص عمل لهم لتوفر لهم حياة كريمة والحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل بين قطاع الشباب.

جهود تنمية المشروعات في الشرقية

وكشف وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الشرقية، أن الجهاز قدم حلال العام الماضي نحو 69 مليون و 31 ألف و231 جنيه عبارة عن إقراض مباشر وتم تمويل من خلاله نحو 251 مشروعا ووفر نحو 1098 فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم نحو349 مليون و219 ألف و 466 جنيه كقروض متناهية الصغر لتمويل نحو 11557 مشروعا وتم توفير نحو 27113 فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم 56 مليون و259 ألف و341 جنيه كقروض لجهات وسيطة وبنوك لتمويل 2200 مشروع ووفر نحو 873 فرص عمل.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أنه تم إصدار نحو 629 رخصة نهائية من خلال نظام الشباك الموحد، بالإضافة إلى 712 رخصة مؤقتة ونحو 203 رقم قومي و244 سجل تجاري و361 تأمينات و257 بطاقة ضريبة من خلاله وتنظيم 14 عارض من المعارض الداخلية، وذلك ضمن خطة الدولة في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة الصغر وتقديم الدعم إلى الشباب.