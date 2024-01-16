محافظ الشرقية يُثمن جهود برنامج “مشروعك” والقائمين على تنظيمه بعد توفير 55 ألف عمل للشباب داخل المحافظة

ثمن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جهود القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية القائم تحت عنوان “مشروعك” بمحافظة الشرقية، حيث ساهم المشروع في توفير 55 ألف و 794 فرصة عمل لشباب وأبناء محافظة الشرقية في شتى المجالات منها الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك بقيمة مالية بلغت 3 مليار و 178 مليون و88 ألف جنيه، وتم استخدام هذا المبلغ المالي في تنفيذ 19 ألف و 114 مشروع داخل محافظة الشرقية في شتى المجالات منذ أن تم إطلاق المشروع لأول مرة في 2015 حتى اليوم الحالي 16 يناير 2024.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة الاهتمام بجيل الشباب وتشجيعهم على الانضمام لبرنامج “مشروعك”، بالإضافة إلى توفير آليات عمل تجذب الشباب للانضمام للمشروع الذي يقوم بخدمتهم مع الحرص على توفير دراسات الجدوى لجميع المشروعات التي تندرج تحت “مشروعك”، بالإضافة إلى تكثيف أعمال طرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على البدء في العمل الحر، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية دائماً ما تستهدف زيادة إنجازات برنامج “مشروعك”، الذي بدوره يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جادة للشباب وأبناء محافظة الشرقية، مؤكداً على أهمية برنامج “مشروعك” الذي يقوم أيضا بفتح مجالات عمل عديدة وجديدة ومتنوعة لخدمة المواطنين وكذلك يساهم البرنامج في الحد من ظاهرة البطالة السلبية ويسرع في دفع عجلة التنمية المجتمعية بمحافظة الشرقية.

من جانبه أكد الأستاذ العربي الشبراوي مدير برنامج “مشروعك” أن الفترة الأخير شهدت تنفيذ الكثير من المشروعات الخدمية والتي من أبرزها “تجارة سيراميك – تجارة المفروشات – مصنع أعلاف – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة الحبوب – ورشة موبيليا والكثير من المشروعات الأخرى”.

أوضح الأستاذ العربي الشبراوي أيضا أن مدينة ديرب نجم جاءت في المركز الأول من حيث إنشاء وإقامة المشروعات الخدمية بإجمالي عدد مشروعات 2616 مشروع بقيمة مالية وصلت 386 مليون و 303 ألف و 416 جنيه كما أن جميع المشروعات التي أُقيمت بمدينة ديرب نجم تمت الموافقة عليها، بينما جاء في المركز الثاني من حيث إقامة المشروعات الخدمية ضمن برنامج “مشروعك” مدينة الزقازيق بما في ذلك حي أول الزقازيق وحي ثان، ووصل إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليه 2762 مشروع بقيمة مالية وصلت 369 مليون و 596 ألف و 400 جنيه.

بينما في المركز الثالث جاءت مدينة الحسينية التي وصل إجمالي عدد المشروعات الخدمية التي تمت الموافقة عليها 831 مشروع بقيمة مالية وصلت 349 مليون و 180 ألف و 250 جنيه.

هذا وقد أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والعمل على التيسير على المتقدمين من أجل الحصول على القروض التي تساهم أيضا في تطوير ورفع كفاءة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالشباب، ضمن إطار التسهيل على الشباب وتوفير فرص عمل لهم بحيث يساهم ذلك في التنمية المجتمعية والحد من انتشار ظاهرة البطالة السلبية والاستفادة أيضا من طاقة الشباب في تطوير وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنمية داخل محافظة الشرقية.