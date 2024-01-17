محافظ الشرقية يوجه رئاسة مدينة الزقازيق وحي ثان بتكثيف أعمال إزالة التعديات والإشغالات المخالفة على أراضي أملاك الدولة

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئاسة مدينة الزقازيق وحي ثان بتشكيل لجنة متخصصة في مراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل المواطنين بمنطقتي مساكن الاستاد وفلل الجامعة وكذلك أمام بوابة كلية الطب بجامعة الزقازيق، والعمل على إزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي التي تعتبر مملوكة للدولة، حيث أكد المحافظ على ضرورة إعادة استغلال هذه المساحات في إقامة مسطحات خضراء أو العمل على استخدام هذه المساحات الفارغة وفقاً لمشروعات التقسيم المعتمدة سابقاً لتلك المناطق.

بناء على توجيهات محافظ الشرقية قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة الزقازيق ورئاسة حي ثان بالتنسيق والتعاون مع شرط ة المرافق بمنطقتي مساكن الاستاد وفلل الجامعة وكذلك أمام بوابة كلية الطب بجامعة الزقازيق، وتم على الفور البدء في أعمال رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات المخالفة، على خلفية إعادة الوجه الجمالي والحضاري لتلك المناطق وتمهيداً لاستغلال هذه المناطق للصالح العام، تماشياً مع خطة التجميل والتطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها مدينة الزقازيق.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية والمتابعة المستمرة لمثل هذه الحالات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في شتى المجالات والقطاعات الخدمية والتنموية وكذلك ضمن إطار الارتقاء ورفع كفاءة شوارع مدينة الزقازيق الرئيسية والفرعية، وتماشياً مع خطة التجميل والتطوير التي تشهدها المدينة.