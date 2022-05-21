محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الاستعدادات بجميع المدارس تزامناً مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 – 2022

مهند شرف

تزامناً مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2021 – 2022 شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الطرق الفرعية والرئيسية والعمل على رفع الإشغالات المخالفة والباعة الجائلين بمحيط المدارس، والحرص على تغطية البالوعات التي قد تكون بالطرق المؤدية للمدارس.

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الاستعدادات بجميع المدارس تزامناً مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 - 2022 2 21/5/2022 - 3:04 م

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الاهتمام بنظافة المدارس بشكل مستمر والعمل على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم من الداخل قبل استقبال الطلاب، وذلك ضمن إطار الحرص على سلامة الطلاب من الإصابة بعدوى الفيروسات المعدية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والعمل على التأكد من سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، والحرص على توفير طفايات حريق بجميع المدارس، والعمل على غسيل وتنظيف خزانات المياه مع المتابعة المستمرة لدورات المياه والتأكد من عدم وجود أي أعطال.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع بمحيط المدارس وتم عمل مراجعة لأعمدة الإنارة التي بها أعطال وتم عمل صيانة لها كما تم تركيب العوازل بها وتم التأكد من أن جميع البالوعات بالطرق المؤدية للمدارس تم تغطيتها، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من وقوع أي حوادث.

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الاستعدادات بجميع المدارس تزامناً مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 - 2022 1 21/5/2022 - 3:04 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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