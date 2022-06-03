محافظ الشرقية يوجه بتوفير أجهزة قياس الضوضاء والكشف عن ملوثات الهواء

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مدير إدارة شؤون البيئة في المحافظة بتوفير أجهزة لقياس شدة الضوضاء والاستضاءة وأجهزة لقياس الغازات التي تنبعث من الأنشطة الصناعية المختلفة والمداخن وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والوقاية من التلوث السمعي والصناعي في المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، أن الأجهزة المطلوبة تساهم في إجراء القياسات البيئية المختلفة ذلك ضمن إجراءات التفتيش على المنشآت الغذائية والصاعية والمكاتب الإدارية والمستشفيات، مشيرا في بيان له، أن الأجهزة الجديدة تأتي للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البيئية بهذه المنشآت وخلو إنبعاثاتها من الملوثات البيئية التي تؤثر بالسلب على صحة الإنسان والبيئة المحيطة وتوفر بيئة عمل أمنة.

من جانبه قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، جرى شراء 5 أجهزة لتدعيم الرصد البيئي والكشف عن الملوثات والضوضاء بمركز دراسات وحماية البيئة بالديوان العام ، مشيرا إلى أن الأجهزة تتمثل في أجهزة “قياس شدة الضوضاء – قياس شدة الاستضاءة – قياس بيئة العمل – قياس نسب أول وثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد النيتروجين وغازات الكبريت وغاز الميثان وغاز الإكسجين في الهواء- قياس الوطأة الحرارية – قياس إنبعاثات المداخن”.

وأشار إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية إلى أن الأجهزة سيتم استخدامها في إجراء القياسات البيئية للمنشآت الصناعية والطبية للتأكد من عدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة والمحيطة، وقياس شدة الضوضاء وشدة الاستضاءة والوطاءة الحرارية وكذلك التهوية في أماكن العمل، وداخل المكاتب الإدارية، وسيتم الاستعانة بها في إعداد السجلات والتراخيص البيئية في المنشآت.

ويأتي توفير الأجهزة في ضوء خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بكافة أشكاله الصبري والسمعي والجوي.