محافظ الشرقية يوجه بتنظيم ندوات توعوية للمزارعين بشأن زراعة محصول بنجر السكر وأهمية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات له اليوم الخميس الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية على نطاق محافظة الشرقية، وذلك لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى تذليل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، كما شدد المحافظة على ضرورة تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة وكذلك الري.

ومن جانبه أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التي تقوم عليها بعض الصناعات، تم تنفيذ ندوة إرشادية تتناول طرق زراعة محصول بنجر السكر، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية بمقر المركز الإرشادي بإدارة ديرب نجم الزراعية، حيث شارك في الحضور كل من المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، والدكتور رضا أبو الغيط من معهد بحوث المحاصيل السكرية، بالإضافة إلى عدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

وأوضح المهندس علي لاشين أن الهدف من تنفيذ الندوة التوعوية الإرشادية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة بنجر السكر، وذلك يتضمن الحرث والتسوية والتخطيط مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة، وكذلك معرفة أهم الأمراض التي تصيب الجذور وموت البادرات وطرق تفادي كل هذه المشكلات.

وفي الجانب الآخر أشاد المزارعين بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.