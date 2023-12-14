محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة المتابعة المستمرة لـ “حملات” النظافة اليومية ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها في شتى بقاع المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الخاصة بنظافة الشوارع ورفع الإشغالات المخالفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتجميل الشوارع.

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات رفع كفاءة الشوارع وإنارتها

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز بضرورة العمل على تسكين الباعة الجائلين في الأماكن التي تم تخصيصها لهم بهدف منع التكدسات المرورية وتقليل الازدحام، لافتًا إلى أن قيام الباعة الجائلين بفرش بضائعهم على حزم الطريق يؤدي إلى التكدسات المرورية، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على غير الملتزمين من قبل الباعة الجائلين.

وعن حملات النظافة ورفع الإشغالات، أوضح بيان صحفي للمحافظة الصادر اليوم، أن شوارع مدينة الزقازيق وتحديدًا في المنطقة التابعة لحي أول، شهدت حملة لـ”رفع الإشغالات” المخالفة في ميدان عرابي، ونفق المشاة بالمحطة، بالإضافة إلى شارع النقراشي، والمنطقة الواقعة أمام القصر الأبيض، وأيضًا أمام محطة قطارات السكك الحديدية في الزقازيق بمخرج نفق عرابي المتجه ناحية شارع الجلاء.

إزالة أعمدة الإنارة التي تعوق حركة سير المركبات

وأشار إلى أن الحملات نجحت في إزالة أعمدة الإنارة التي تعمل على إعاقة حركة سير المركبات من نفق عرابي في اتجاه شارع الجلاء، بالإضافة إلى قيام الحملات بزرع أعمدة جديدة في أماكن بديلة وذلك بهدف توفير المساحة الكافية لعبور المركبات بشكل آمن وسهل في المداخل والمخارج الخاصة بنفق عرابي.

وأضاف البيان، إلى أن مركز ومدينة منيا القمح، بالتعاون مع الإدارة الخاصة بالمخلفات الصلبة والبلدية، فيما يخص متابعة جميع المناطق الواقعة في نطاق المركز وذلك فيما يخص رفع القمامة وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تجميل مختلف المناطق الواقعة في نطاق المدينة.

وحول متابعة أعمال النظافة والتجميل في مدينة القنايات، لفت البيان إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة في المدينة، بهدف رفع الإشغالات وإزالة المخلفات من مختلف المناطق المخصصة لتجميع المخلفات في المدينة، وتم نقلها إلى النقطة الوسيطة تمهيدًا لنقلها على المدفن الصحي للمخلفات في مدينة بلبيس، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة والتجميل يتم متابعتها بصورة دورية.