محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الورش الفنية للفنانين التشكيليين استعداداً لمعرض “يوم الشرقية” في نهاية الشهر الجاري

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تكثيف الورش الفنية لتوفير فرص الدعم للفنانين والعمل على استثمار مواهبهم الإبداعية كذلك التعريف بها محلياً عبر إقامة المعارض وبرامج التبادل الثقافي، فضلاً عن الاهتمام بفن الرسم الذي يعتبر حاضنة ثقافية لهوية المجتمع المصري مما جعله فناً شديد الأهمية بالنسبة لكافة الشعوب والأمم، فمن خلاله يتم تجسيد وإبراز معالم وحضارات تاريخ الأمم.

هذا وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لتفقد الورشة الفنية التي تم تنظيمها مؤخراً من قبل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنان تشكيلي من محافظة الشرقية والقاهرة والإسكندرية بالإضافة إلى العديد من الفنانين السوريين من ضمنهم، الفنان محمد الأزهري والفنان محمد عبد الجليل والفنان مجدي خالد والفنانة غادة أبو سنة والدكتورة ولاء عبد العليم، وكذلك الفنانة الصينية راية حسين من أشهر فناني رسم الخيول، وذلك في حضور كل من الدكتور أسامة السروي أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين والدكتور مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد سامي خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، واجتمعت كل هذه المواهب الفنية لرسم لوحات فنية تسلط الضوء على معالم محافظة الشرقية السياحية والأثرية ورموزها التاريخية بخدمات الأكريلك والألوان الزيتية، على أن يتم عرض هذه اللوحات في معرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات “يوم الشرقية” في جولته الثانية بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر فبراير الجاري 2024.

هذا وقد أكدت الدكتورة رشا حسن مدير مكتبة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أنه سيتم انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة من خلال لجنة تتكون من أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، بهدف عرض تلك اللوحات المختارة في معرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات “يوم الشرقية” في جولته الثانية وذلك في نهاية الشهر الجاري، موضحة أن المعرض سيضم معرضاً للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية وورش حية لورق البردي – كليم – عرائس خشبية، كما يتضمن المعرض حرف الخزف والفخار والسجاد اليدوي ريزن – كروشية، فضلاً عن استضافة معرض للفنون يضم لوحات فنية وصور فوتوغرافية ومنحوتات تمثل أهم الشخصيات التاريخية والأحداث التي وثقها التاريخ، بالإضافة إلى أن المعرض يشمل أيضا عروض فنية وتراثية مميزة لمحافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

في ختام فعاليات الورشة الفنية التي تم تنظيمها اليوم استعداداً ليوم الشرقية في جولته الثانية، قدم السادة الحاضرين من الفنانين التشكيليين الشكر لمحافظ الشرقية لمجهوداته ودعمه الكامل في إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الورشة الفنية اليوم والتي تم تنظيمها في ممشى الزقازيق السياحي، على خلفية عرض أعمالهم الفنية في معرض “يوم الشرقية” المقرر إقامة فعالياته في نهاية شهر فبراير الجاري بشارع المعز بالقاهرة التاريخية.